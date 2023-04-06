國民黨北市第七選區（南松山、信義）立委初選競爭激烈，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，互不相讓的態勢引發藍營支持者憂慮。據傳台北市長蔣萬安終於連假結束後出手當和事佬，已分別致電給費鴻泰、徐巧芯，強調要跟兩位談談，並希望能夠維持黨內的和諧，最快這兩日就會與兩位初選者面談。
徐巧芯近日稱青年要從政不要來國民黨，她卻被質疑一路被國民黨栽培，最沒資格講這種話。費鴻泰上午對此表示，「沒有回應，還是一樣我絕不打內戰」，希望贏得2024總統大選，也希望全體贏得立法院過半。
據了解，蔣萬安於5日分別派員致電給費鴻泰、徐巧芯，希望能跟兩位分別商量初選相關事宜，並保證不會有三方的衝突談話，僅各自了解需求，以及維持初選公平穩定、還有目標是團結勝選的內容。
徐巧芯表示目前會面時間、地點都還有待蔣萬安團隊通知，且蔣萬安團隊希望低調進行會面，因此後續也不會公開會面內容。
親蔣人士則表示，經詢問兩人的時間，會安排先費鴻泰、後徐巧芯來進行面談，並不是尊重前輩之類的考量，純粹是三方的時間協調配合，蔣萬安也會盡力做到和事佬角色，期許這場初選之戰順利落幕。
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