街口支付正式宣布用戶數已突破600萬大關，穩坐台灣電子支付龍頭位置，而這不僅代表街口支付肩負開拓道路的責任，更要打造嶄新的里程碑。

為響應600萬用戶支持，4月12日(三)將全面提升會員權益，導入全新的「會員等級權益」制度，讓用戶享有力道充足的專屬優惠，同時也將攜手台新Richart數位銀行獨家合作「創新帳戶服務」，為所有用戶提供更有價值的金融服務。

街口支付過去從支付起家、至今串接多元功能，目標都是為了提供用戶更有價值的服務。街口支付「會員等級權益」將依照用戶每月消費金額與活躍度等各種綜合因子，分為五大等級，大家在意的付款回饋、提領次數、繳費手續費等，優惠力道都將有感提升，最高等級會員更能享有不定時神秘好禮。

搭配會員權益全面升級，街口支付與台新Richart數位銀行共同推出「創新帳戶服務」，透過該帳戶進行付款、儲蓄，即可依照街口支付「會員等級權益」享受高額回饋。

街口支付董事長梅驊提到：「台新Richart數位銀行一直以來擔任年輕人的數位銀行一職，在創新金融的路上不斷前行，而街口支付秉持初衷，以用戶需求為己任、持續提供更好的產品，這些核心價值都是一致的，期待未來與金融同業齊心推動產業發展，讓世界看見台灣的創新金融科技力！」街口支付「會員等級權益」及「創新帳戶服務」，將於4月12日(三)同步上線，敬請期待。