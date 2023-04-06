2023全中運聖火由新竹縣政府參議李銷桂(右)帶隊傳抵金門，由副縣長李文良(左)代表接受。(圖／讀者提供)

金門縣代表隊今年共有54位選手教練職員將前往參加全中運，爭取佳績，為地區爭光。(圖／讀者提供)

金門縣聖火隊由副縣長李文良(前一)帶隊由縣府出發，依序繞行五鄉鎮，象徵薪火相傳永續不斷。(圖／讀者提供)

2023年全國中等學校運動會將於4月22日至27日在新竹縣盛大舉行，大會聖火於今(6)日下午傳抵金門，於縣府前廣場舉行交接聖火儀式，由副縣長李文良代表接受，隨後引燃金寧中小學聖火隊的火炬，接續於地區各鄉鎮進行聖火繞境。

2023全中運聖火由新竹縣政府參議李銷桂帶隊傳抵金門，今年大會結合半導體晶圓意象點燃母火，是全國首見的創意引燃儀式；李銷桂也感謝金門縣政府對大會賽事及聖火傳遞的支持和協助，也代表新竹縣政府邀請金門鄉親在全中運期間到各場館為金門子弟兵加油打氣。

金門縣聖火隊由副縣長李文良帶隊由縣府出發，依序繞經金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉，再回到金城鎮市區，聖火環島也象徵薪火相傳永續不斷。

李文良表示，感謝大會和聖火隊的辛勞，地區代表隊今年共有54位選手教練職員將前往參加全中運，在田徑、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、擊劍、舉重等7項賽事中較勁爭冠，期許今年全中運的選手們都能有最好的發揮，並希望縣內選手再創佳績，為金門縣爭光。