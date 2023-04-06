彰化客運台灣好行巴士疑司機員駕駛不當連撞2車，造成塞車回堵。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

白色轎車成了山壁、巴士的夾心，車主心有餘悸po文「好險沒有提前去見祖先」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

返家祭祖遭台灣好行撞擊當墊背 受害人：好險沒提前見祖先

南投縣莊姓男子3日下午開車行經縣道151線要回鹿谷鄉老家祭祖，剛過興產路、和雅路Y字路口不久，滿載乘客的一輛彰化客運台灣好行巴士下山往竹山，疑似司機員駕駛不當，先撞上他前方的休旅車，接著將他的車推撞至對向山壁，6日他po出遭撞擊瞬間影片，心有餘悸說：「好險沒有提前去見祖先。」

撞擊瞬間影片顯示，黑色休旅車與白色轎車在興產路、和雅路Y字路口停等紅燈，綠燈起步約10秒，正下山的台灣好行巴士行經一處彎道偏離車道，先撞上黑色休旅車，接著推撞白色轎車回到原本車道直到撞山壁。黑色休旅車與白掃駕車駕駛雙雙受傷送醫，所幸僅輕傷無大礙。

「好險沒有提前去見祖先。」莊姓男子說，他是鹿谷鄉人，在外地工作，3日他獨自開車回老家祭祖，沒想到遇到下山巴士先衝撞前方黑色休旅車，緊接著將他的車推撞至對向車道上，直到撞上山壁才靜止，他的車成了山壁、巴士的夾心，「莫名被台灣好行當墊背擊落，遇上這種事，人生跑馬燈，真的超有陰影」。

彰化客運表示，經調查肇事巴士都定期檢修，並沒有車輛機械故障問題；司機員坦承當時行經該路段，沒注意到前方塞車回堵，為了避免撞上前車，偏離車道造成車禍事故，強調已經委託車險公司進行理賠事宜。