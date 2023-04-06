台北市長蔣萬安上任屆滿100天，民進黨台北市議員趙怡翔、林延鳳及顏若芳6日共同召開記者會，他們表示，依照蔣萬安選舉公報所提出的政見，有3項已經跳票、3項即將跳票，喊話蔣萬安勿成為市政奶娃。對此，北市府回應，沒看到蔣萬安跳票，只看到議員急著罵人。

趙怡翔指出，蔣萬安競選時提出「生二胎優先入住社宅」，但實則並非預留社宅讓二胎家庭優先入住，而是讓他們在抽籤時加籤，且限定新完工社宅，為政見白紙黑字的跳票；至於女性閣員1／3的承諾，蔣萬安稱目前比例21％為歷屆最高，但細察過往資料並以同一計算方式，顯示閣員比例僅和前市長柯文哲一樣，且較前市長郝龍斌第一屆還低。

趙怡翔表示，蔣萬安提出鬆綁藝文團體租借場地法規的政見，參考韓國「劇場一條街」打造更多展演空間，但實則將21處文化展演空間分佈於9行政區；青銀換居則將跳票，2023年公告新增5戶社宅，截至3月底共有5案提出申請，然北市老年人口居住逾10萬戶，約有72％居住在屋齡30年以上老宅，等於需要1200年才能全面達成青銀換居政策。

趙怡翔說道，蔣曾承諾專案檢討整宅基準容積率，然北市府卻回應對此尚未定案，雖於3月提出公辦都更7599專案、都更5箭，卻對整宅容積政策隻字不提，也即將跳票；至於科技創新管理解決交通壅塞問題，北市府僅規劃3年針對29條路段設置，台北市上百條主要道路全面改善，時間恐須花費60年以上，同樣即將跳票。

林延鳳則批評，蔣萬安在家是三寶爸，市政上反而成為奶娃，如內湖交通採捷運增班、增加智慧號誌及增加見警率等，全是柯文哲做過且放棄的；長照三箭只有一張A4紙就想和議會要預算，提出6個月內增加500張長期照護床目標，卻沒有實際規劃及相關期程。

林延鳳提及，日前新北市發起，桃市、基市響應「創業空間共享平台合作備忘錄」，北市險缺席，被她揭露後才派產發局長陳俊安出席；而面對基層有溝無通，社會局近日與里長討論長者共餐不得外帶僅限內用，遭里長抱怨毫無溝通，選前當寶、選後當草。

顏若芳呼籲，施政不是靠祖父蔣經國，蔣萬安在選舉中得到非常多蔣家紅利，但蔣萬安上任至今毫無溝通，也沒有新的政策令人為之一亮，不希望台北市只有跳票、存在感低等問題。

台北市政府副發言人徐政璿回應，政見都在落實，沒看到蔣萬安跳票，只看到議員急著罵人。蔣上任後，積極推動並落實各項政策。且女性閣員比例達21.43％，已是北市自前市長馬英九以來歷屆最高，逐漸朝1／3的目標邁進。

都發局長王玉芬說明，透過加籤機制協助育兒家庭，讓育兒家庭相較其他對象有2倍入住社宅機率。青銀換居部分由於社會住宅資源有限、需求者眾多，尚難透過此計畫全面解決屋齡老舊問題，因此關於30年以上老舊住宅問題，市府另提出都更5箭行動方案，加速協助處理老舊市區更新改建問題。並正研議整宅容積專案內容，確定後對外公開說明。

至於設置展演一條街政策，文化局長蔡詩萍說明，隨台北流行音樂中心及台北表演藝術中心完工營運，帶動北ㄊ市嶄新的藝文觀賞體驗，台北市民熟悉的城市舞台也將在7月完成整修重新啟用，而後還有刻正興建中的台北藝術園區北美館擴建計畫、規劃中的台北音樂廳及圖書總館及台北文學館，透過資源挹注與私有場館合作，提高藝文參與度。

交通局局長謝銘鴻則智慧號誌解釋，智慧號誌本就是在流量變化大及易壅塞的幹道建置，而其餘非常態性壅塞路段，並沒有建置智慧號誌的需求。根據交通局統計，截至去年底已完成143處路口建置智慧號誌，至2025年將於其餘29條易壅塞路段共221處路口建置，按過往經驗約可減少5至8％旅行時間。