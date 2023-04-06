為照顧民眾健康、協助戒菸成功，新竹市衛生局結合全市48家戒菸門診辦理就診送福袋，抽萬元活動，即日起至9月30日，凡設籍或現居住新竹市市民，攜帶健保卡至48家戒菸合約醫事機構接受專業戒菸服務衛教即可領取戒菸福袋，接受戒菸服務，完成申報還有機會抽最高2萬元禮券！

衛生局表示，為鼓勵市民戒菸並提高戒菸率，竹市衛生局今年持續辦理戒菸達人活動，準備豐富獎項大力推動民眾戒菸，鼓勵市民多加利用戒菸門診、戒菸專線或戒菸班等多元戒菸服務，提高戒菸成功機率，讓自己與家人遠離菸害，開啟好運的「心」人生。

衛生局長陳厚全表示，吸菸及長期接觸二手菸是導致癌症、心血管與肺部等疾病的危險因子，所有癌症的死亡有30％與吸菸行為有關，市府推出的二代戒菸服務提供18歲以上吸菸成癮者，每年2個療程、每療程至多8周次的藥物治療及諮詢服務，並補助戒菸藥物及戒治服務等費用。

去年度的戒菸達人貳獎得主呂先生提供經驗談，他表示，自己原本是20多年的癮君子，每天需要抽兩包菸，後來為了自己與家人健康決定戒菸，並尋求戒菸門診專業協助，讓抽菸頻率越來越低，現已完全戒菸成功。

他說，戒菸後彷彿開啟新人生，不只省錢又讓家人遠離二手菸的危害，與家人互動更親近，身體狀況也立即有明顯改善，現在爬樓梯都不會喘了。

衛生局指出，菸害防制法修正7大重點已於2023年3月22日正式上路，禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至20歲，並擴大室內外公共禁菸場所包含大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔之吸菸室外，不得吸菸，全面禁止電子菸，加重罰則，現今吸菸限制多，呼籲趁此戒菸，不但省荷包還可守護健康，是最聰明的選擇。

衛生局說明，為鼓勵市民戒菸，每年辦理戒菸達人活動，呼籲有吸菸的民眾積極參與，身體力行給自己與家人一個無菸的家。2023年戒菸達人活動獎項豐富，就診送福袋還有機會抽最大獎2萬元禮券，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可至衛生局官網查詢。

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