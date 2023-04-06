女力崛起，如果你還認為女人要有錢，只能靠家人或伴侶給與，恐怕早已落伍囉！永慶房屋的三位女性經紀人，一步一腳印在房仲業打下事業根基，不僅有新鮮人創下月收20萬以上的真實記錄，還有放棄會計轉職房仲，成功實現買房目標的圓夢故事，以及職場媽媽晉升永慶房屋超級業務的成功經驗，證明了女性在房仲業的表現不一定會亞於男性！

目前永慶房屋提供年底前報到的業務新人「前12個月每月領5萬元」收入保障，還有完整教育訓練、前輩一對一指導，幫助眾多年輕的永慶女力在雙北市扎根買房，成功掌握人生「錢」途。

年輕女力投入房仲業 22歲就買房

身為北漂年輕人之一的劉懿萱表示，若沒有家人經濟支持，年輕人想在台北站穩腳跟並不容易。因此她的第一份工作，選擇投入高薪獎福利的永慶房屋，也成為她成功逆襲的關鍵決定。

「許多人擔心房仲業收入不穩定、工時非常長，如果是女生來做，除了累還有安全疑慮。但我在永慶房屋的工作經驗，真的與傳統業務不一樣。」劉懿萱分享，她也曾以為當房仲就是要上街頭盲目與陌生人攀談、獨自帶客人看屋。沒想到在永慶房屋的高知名度下，許多客戶會上門委託，且剛入行的女性同仁帶看時，都會安排男性夥伴陪同，消除了安全性疑慮，讓她能專注服務客戶。

如今入行滿4年的劉懿萱，每個月業績穩定，透過永慶房屋透明、無年資限制的晉升制度，平均每月收入高達9萬，不只工作2年就在台北市成功買房，比同年級生更早解鎖人生成就！還在去年升職為業務副理，單月最高收入多達20萬，與身邊同齡人平均月收32K真的差很大。

永慶的一對一師徒制，讓毫無相關經驗的劉懿萱(圖中)也能快速上手業務工作、業績表現出色，單月最高收入多達20萬。(圖/永慶房屋提供)

30歲職涯轉向 年薪上看200萬

永慶房屋完整的教育訓練與新人福利，除了幫助剛出社會的新鮮人，在職場上穩健發展，對想轉轉換工作的求職者而言，也是挑戰高薪的最佳選擇。30歲那年才加入永慶房屋的蔡幸芸，原本在事務所擔任會計，工作雖然穩定，但她也遇到了女性上班族普遍會遇到的兩大難題——低薪與凍薪！面對受限的工作前景，讓蔡幸芸下定決心轉入房仲業，為買房夢想努力。

對於「女性不適合當業務」的刻板印象，蔡幸芸認為，女性細心、善於觀察客戶需求的特質，經常比男性業務更受客戶信任，只要掌握服務專業，性別並不會影響工作表現。她分享，從會計轉職後，她照著公司給新人每月學習目標，按表操課，持續進修自己的專業知識，在4年內，從業務素人晉升永慶房屋直營店店長，讓年薪上看200萬，也在34歲時成功買房。喜歡於第一線服務客戶的她，也在今年卸下店長身份，業績蒸蒸日上，享受著掌握事業主導權的「薪」人生。

面對低薪與凍薪瓶頸，蔡幸芸大膽轉職房仲業，在永慶房屋成就「薪」人生，年薪上看200萬。(圖/永慶房屋提供)

她五子登科 永慶房屋讓女力發光

另一位投入房仲業16年的江瑋齡，除了永慶房屋超級業務的身份，還是一名職業媽媽。她認為，永慶房屋彈性、重視合作的企業文化，是她能兼顧事業與家庭的最大優勢！

江瑋齡表示，永慶房屋的每個新人都能接受「師徒制」一對一指導，不僅能讓好的經驗傳承，也使團隊合作更有默契，經紀人不用孤軍奮戰，彼此熟悉支援。因此在她懷孕後期及產假期間，同事都很樂意支援她服務客戶，也使客戶更加信任委託。而永慶房屋「彈性工時」制度，讓經紀人能因應需求提早安排上下班時間，幫助江瑋齡在產後回到職場，兼顧家庭及事業，保持近兩百萬年薪。

「育兒開銷真的很大，媽媽有經濟基礎很重要！」江瑋齡在轉職永慶房屋後，不僅在第三年就成功買房，生子後也不須擔心育兒基金，完成五子登科目標，在職場上發光發熱。

江瑋齡(圖右)在永慶房屋第三年就成功買房，除了永慶房屋超級業務的身份，還是一名職業媽媽。(圖/永慶房屋提供)

保障5萬X12個月 挑戰高薪趁現在！

近年來在就業市場女性人才越來越受到重視。其中，以男性居多的房仲業，也有越來越多女性業務嶄露頭角，靠著自己拿到百萬年薪，撕下女性不適合當業務的標籤！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，業務不受限於性別、學經歷，只要有能力，人人都能挑戰，成為許多女性求職者改變低薪瓶頸、追求高收入的第一選擇。

2023年永慶房產集團大舉徵才，延續去年新展近240店的強大氣勢，預計今年再新展250店，邁向全台1800店規模。雙北直營區永慶房屋也推出「前12個月每月領5萬元」收入保障，不綁約、不扣款，提前離職不會追討，業績沒達標也能領5萬，讓新人能無後顧之憂挑戰高薪。搭配彈性工時制度，做業務也能兼顧事業與生活，還有「月月晉升」制度讓加薪不受年資限制，每人每年還有250萬的「幸福成家基金」可以爭取。歡迎有熱忱、對房地產有興趣的求職者，加入永慶行列，為自己開創「薪」未來。