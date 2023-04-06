疾病管制署今天公布，國內新增3例流感併發重症，年齡介於10多歲到80歲之間，三人都不曾接種過疫苗，且都有慢性病，分別在發病1~3天內就住進加護病房，疾管署表示，流感等呼吸道病毒持續於社區活動，疫情尚未趨緩。

疾病管制署今日表示，上周門急診類流感就診人次4萬6797人次，近期就診人次上下波動不超過5％，趨勢持平。近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

疾管署表示，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今(2023)年4月4日，流感併發重症病例累計70例，分別為58例A型H3N2、7例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，個案以65歲以上長者為多，占40％，其中高達91％未接種本季流感疫苗，79％具慢性病史。

另外，累計死亡14例(12例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，上周新增3例流感併發重症病例，分別為2例A型H3N2、1例A型H1N1，年齡介於10多歲至80多歲，為1例男性、2例女性，分別具慢性肺病、心血管疾病、神經性疾病、糖尿病、腎臟疾病等慢性病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於3月23日至27日。

陳婉青提醒，目前流感疫情持平，未見趨緩，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。尤其若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

另外，也呼籲提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。