女星范筱梵以《麻辣鮮師》劇中小孟一角走紅，2011年和廣告公司老闆Johnny結婚後，便定居泰國，將重心放在家庭上，鮮少出現在螢光幕前。2018年老公和2女共浴的鹹濕影片瘋傳，讓夫妻倆關係亮起紅燈，沒想到她日前開直播無預警認了已經離婚，讓所有粉絲難以置信。

女星范筱梵2011年婚後淡出螢光幕，未料老公2018年和2女共浴的鹹濕影片瘋傳，讓兩人關係一度生變，隨後更對外宣告:「從今天起，請叫我范小姐，洋洋、軍軍的媽媽」，讓外界猜測是否已經離婚，未料日前開直播被網友問到「離婚多久？」，只見她面帶笑容，毫不避諱宣布:「我離婚的時候是在七夕情人節的時候」，語畢，只見她還開懷大笑直呼:「還是我挑的」。

范筱梵透露和前夫是在2011年11月11日光棍節登記結婚，不過離婚當天原先還不知道是情人節，直到發現後還跟前夫說怎麼那麼會挑日子，只見前夫無奈表示:「挑日子的人是你」，隨後更認為幫他們辦手續的櫃台人員應該覺得兩人不正常，怎會離個婚還那麼開心，而離婚後兩人互動還是跟朋友一樣，她強調不需要離個婚要搞的如悲劇收場一般，畢竟好聚好散比較重要，但不忘自嘲離婚一事「很有趣」。

范筱梵透露雖然還是熱愛演戲，但目前只想專心做好「全職媽媽」，倘若有朝一日要重返演藝圈，會先調整到最好狀態，畢竟對於自身要求非常高。