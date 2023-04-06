刑事局電信偵查大隊分析165反詐騙諮詢專線資料庫，發現去年9月至11月共接獲30餘件假冒遠通電收ETC、玉山銀行釣魚簡訊案件，總財損超過300萬元；詐騙集團發送「eTag帳單自動扣款失敗」等簡訊內容，誘騙民眾點擊連結並輸入個人資料、信用卡號等資訊，詐騙集團成員再以手機綁定行動支付方式，冒名在賣場、境外網站進行盜刷，造成被害人及發卡銀行損失，刑事局隨即與北市士林分局共組專案小組，報請雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮偵辦。

警方查扣假基地台設備及天線等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，被害人行動電話接收詐騙簡訊時段均無通信紀錄，研判詐騙集團可能是使用「假基地台」或被稱為「偽基站」發送，是國內首見的犯罪手法。

詐團利用假基地台發送釣魚簡訊，誘騙民眾點擊輸入個資。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

因無查緝這類非法電信設備經驗，專案小組與電信業者合作，花費半個月時間完成系統開發及掌握偵測技術，在台北捷運中山站前，當場查獲31歲郭姓男子開車發送釣魚簡訊，扣得假基地台設備及天線1組。

詐團利用假基地台發送釣魚簡訊，誘騙民眾點擊輸入個資。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

郭嫌坦承去年8月底自大陸返台，大陸詐團指示將假基地台設備裝設在租賃車上，再隨機前往北市中山區、信義區等處捷運站出口或人潮聚集場所，發射較強電波誘使信號範圍內行動電話向假基地台註冊，即可強制發送釣魚簡訊連結至被害人手機，全案以詐欺罪嫌移送法辦，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。