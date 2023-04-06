方便國中生不用請假，到戶政所請領身分證，縣府民政處各戶政單位到國中校園，幫國中生辦身分證件。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

年滿14歲就可以拿到身分證，為了方便國中生不用請假，到戶政所請領身分證，花蓮縣府民政處前進國中，幫國中生辦理身分證，1個半月的初領身分證業務，共有1233名學生拿到人身第一張身分證，領到的學生都感覺瞬間「轉大人」！

花蓮縣各戶政事務所自2月13日起至3月底止，為全縣國民中學展開為期一個半月的初領身分證業務，方便各校9年級應屆畢業生辦理身分證，提供更加便民、簡便的服務，非常貼心。

民政處表示，依據戶籍法規定，有戶籍國民年滿14歲者，應由本人親自辦理初領身份證。部分學生因上學及家庭因素無法前往戶政事務所辦理身分證，縣長徐榛蔚指示，縣府將這項業務移到學校現場，讓學生們可以在校內完成身分證申請，大幅節省時間和交通成本。

只要學生備妥符合規格相片一張、規費50元、本人印章及學生證或戶口名簿影本，戶政人員會前往學校收件。身份證製證完成後，戶政人員會攜帶已完成的身份證及規費收據返回學校，直接轉交同學完成領取程序。

到3月30日止，花蓮縣各戶政事務所收到1233件身分證申請資料。學生們拿到身分證彷彿瞬間「轉大人」，老師亦呼籲注意相關事項，提醒學生對保護個資和身分證要留意，要妥善保管自己的身分證。

民政處長明良臻表示，今後將會繼續為縣民提供更優質、便利的服務，讓縣民辦理事務更加輕鬆、便捷。