基隆市政府6日舉辦「乾淨家園、基隆共好」記者會，與統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商、全聯福利中心、台灣麥當勞及麥味登等7個企業合作，透過環境清潔、友善公廁等方式與市府合作，希望讓基隆市的環境變得更好。

這7家響應的企業達266家門市店面，加強店門前2公尺，地面清潔及宣導民眾菸蒂減量行為，並加入環保署環境友善店家認養行動，進而號召基隆其他商家一同加入，公私協力宣導執行，有效發揮企業正面形象，逐步落實「乾淨家園、基隆共好」願景。

謝國樑指出，希望在市民日常生活或是國內外旅客暢遊街道，攜手企業共同維護環境明亮乾淨整潔，他感謝企業積極響應並參與共好，打理店面周邊2公尺環境維護，市府推動家園城市的概念，強調基隆是大家的家，「我們就是要打理自己的家，變得更好、舒適又乾淨」。

環保局指出，新四大合作夥伴關係，執行策略有店門前環境清潔：友善店面周邊2公尺環境維護；其次，公廁友善開放：連鎖企業友善開放洗手間供民眾使用；第三、騎樓禁菸宣導，騎樓無菸好呼吸；第四、環境知識分享站，環境教育生活分享。

謝國樑推動｢乾淨家園｣政策，透過環保相機科技執法，加上提高亂丟垃圾罰鍰，顯著提升街道整潔；結合環保局清潔隊與鄰里間環保志義工力量，清除市內經年垃圾髒亂點，讓公共空間更加清爽。

環保局強調，七大企業響應基隆市政府「乾淨家園」政策，不僅在規模上創全國之先，更有望再次推升全市市容整潔度，基隆市政府感謝企業主為乾淨家園拋磚引玉，付出實際行動，也邀更多在地企業一起響應，為打造基隆乾淨家園共同努力。