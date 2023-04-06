趙孟姿與許孟哲結婚4年，育有1女1子，她上周驚喜現身中視《飢餓遊戲》，竟是來干擾老公的戰力，害得主持群與來賓組的戰績距離拉近，而趙孟姿與許孟哲難得夫妻同框，也刺激當集收視，4歲以上平均收視達1.47、吸引71萬人在電視機前收看。

《飢餓遊戲》推出「春酒誰來買單第二彈」，本周日（9日）將接續播出下集，節目趁許孟哲與老婆單獨在房間時突襲，正在床上的2人嚇一大跳，樂得蔡黃汝（豆花妹）喊：「第3個寶寶要出生了。」

隔天錄影一大早，節目無預警宣布「早餐任務」，藝人們張皇失措地跑出房間，就連女神也顧不得形象，蔡黃汝整個素顏還一頭亂髮，峮峮也邊奔跑邊抱怨「還沒尿尿」，狼狽到讓蔡黃汝哭喊：「人家是女星耶。」

由於藝人組占了人數優勢，哈孝遠便抱住王仁甫牽制他，不讓王仁甫進行任務，還笑說：「有早餐吃我不管那麼多。」使出奧步讓主持群又氣又崩潰。

此外，《飢餓遊戲》近期將公布好消息，下月11日NBA傳奇球星「戰神」艾佛森將在台北市立大學天母校區體育館舉辦見面會，當天節目也獨家受邀進場錄製節目，令人期待。 《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。