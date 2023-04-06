少子化衝擊我國高教，併校浪潮已逐漸出現。至於台灣科技大學整併華夏科技大學一案，華夏科大今(6)日證實，預計10日與台科大一同舉行校務會議，討論合併案，議案如順利通過，會隨即送呈董事會，計畫書並擬在本月送達教育部，該校最快5月就會宣布停招，而校地也計畫捐贈給台科大，舊校原址將改名為台科大華夏校區。

華夏科大主秘鍾國強表示，依照兩校整併計畫書，華夏科大學生將以「原校就學、原校畢業」作為主要安置原則，校內教職員全由台科大聘為專案教師。

由於華夏科大為私校，教職員轉到台科大，身分轉換恐有權益失去保障的問題，鍾國強說，私校教職員參加私校公保，未來到台科大任職後，身分會變成專案教師，將是勞保身份，針對轉換過程恐出現權益損失，董事會一定會詳細計算。

鍾國強提到，華夏科大校內已針對教職員生舉行併校說明會，校內部分學生擔心，如屆時學校停辦，恐無法取得畢業證書，校方強調，過渡期間一切如常，一定讓學生「原校原地畢業」，學校會透過抵免課程或開課的方式讓學生修課，不會出現延畢的問題。

鍾國強也說，目前已規畫下學年起停招，當中牽涉到招生問題，因此一旦整併計畫書通過，華夏科大最快在5月底會宣布停招，以免影響考生權益。