民眾黨立委陳琬惠6日上午舉辦記者會，揭露民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱的旗山豪宅涉及違法，陳琬惠指稱該豪宅在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，尤其土地是在陳啟昱擔任高雄市副市長時取得，要求高雄市長陳其邁盡快展開調查。對此，陳其邁強調，假如有違規使用的情況發生，都會依法處理。

陳琬惠指出，她掌握相關地號謄本，旗山區旗甲段662地號謄本、旗山區旗甲段663地號謄本，經查此土地使用分區為特定農業區，使用地類別為農牧用地。令人疑問的是，根據高雄市建照查詢系統，查無陳啟昱這筆資料，也就是說此土地不應有建物，再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啟昱農舍資料。

陳琬惠怒批，此豪宅並未經過正式程序申請，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記，但事實上卻蓋著陳啟昱的私人房舍。要求陳其邁應盡快展開調查，並拿出徹查「顏寬恒豪宅」的力度，勿枉勿縱。

對此，陳其邁回應，任何人都一樣，假如有任何違規使用的情況發生，都依法處理，他也已經請農業局去處理。