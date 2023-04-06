安聯投信台股團隊表示，隨著之前短線所累積的漲幅，節後賣壓也陸續湧現，加上之前部分急單有消風等雜音，還有市場開始等待4月重要法說登場與展望是否會出現調整，也加重市場觀望情緒。台股今天以生技股漲逾2.35%表現最為亮眼，收盤漲停的生技股包括睿生光電(6861)、鈺緯(4153)、益得(6461)等。

從盤面上來看，近期部分資金輪動快速，且在等待第二季重要法說揭露展望與下半年需求面貌前，因為擔心與之前預期有所落差，以及考量評價面等因素，短線上相對青睞基期較低的族群。

在布局策略上，安聯投信台股團隊表示，選股主軸仍聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及高速傳輸領域。

保德信投信經理人孫傳恕表示，隨著國內製造業採購經理人指數已接近谷底，且未來6個月製造業展望已出現回溫跡象，再加上的服務業與零售業動能明顯回升，預期台股指數將進入區間15000至16000點高檔盤整格局。