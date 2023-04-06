台南龍崎事業廢棄物掩埋場開發案爭議多年，立委王定宇等人今在立法院提案修正環評法，被視為「龍崎條款」。喊出為阻止掩埋場而戰，宣布參選下屆立委的「地表最強里長」陳永和說，唯有政府明令歐欣從此不能再於此設掩埋場才是真的，還不忘ㄉ一ㄤ王定宇，「你忘了2018年曾提案修法了嗎？」

陳永和今天重申，當初興建龍崎事業廢棄物是為了解決廢棄物問題，是當時的國家重要政策，各機關單位當時為了配合這項國家政策，招商引進歐欣公司，如今這個政策沒有繼續執行了，政府卻完全拿歐欣沒法度，歐欣跟台南市政府、榮工處打官司都勝訴，政府不僅土地拿不回來，連撤銷執照也做不到。

他說，最早政府徵收民間土地於龍崎牛埔里規畫作炸藥工廠，炸藥工廠關閉了，也沒把土地還給民眾，那也不打緊，但當初基於推動國家政策，以土地作嫁，把土地交到歐欣手上，現在到頭來卻無能為力解決問題，土地沒收回，還拿財團沒法度，樣樣沒法度，「怎麼會有這種政府？」他也希望行政院長陳建仁要拿出guts，正式行文公告歐欣58筆土地都不得興設掩埋場，一切到此為止。

針對王定宇今天提案修法，陳永和說，「王委員忘了2018年5月曾提案嗎？如果你當初有追進度，我會走到今天這步？」他表示，王定宇早在2018年就提案修環評法，但提案躺在立法院多年，他這段期間也不斷追問後續下文，但都沒能得到回應一切看起來就像是虛晃一招。

陳永和說，他意識到整個杯給掩埋場過程「一直被騙」，對於政治人物的話都不再相信，2018年7月宣布參選台南市長，選舉結果揭曉，他拿到近12萬張選票，跌破眾人眼鏡，隔年，蔡英文總統還曾親自走進龍崎。他說，好幾次都覺得掩埋場案應該到此為止了，結果卻一而再、再而三發現仍在原地打轉，因此又再度宣布參選第六選區立委，挑戰現任立委王定宇，國民黨不分區立委陳以信也宣布參選該區。

台南市政府今天也回應，已透過3大方向表達「堅定捍衛龍崎自然地景」決心，包括指定為自然地景公、持續向高行政法院提起上訴，表達水土保持計畫書失效之適法性、3.函請環保署研議廢止審查結論。

此外，市府水利局依「水土保持計畫審核監督辦法」規定，函文通知業者歐欣公司「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」於2019年3月10日失其效力，也持續向高行政法院提起上訴；環保局也已於今年3月15日函請環保署研議廢止「龍崎事業廢棄物綜合處理中心環境影響說明書」審查結論。