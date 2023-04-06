嘉義市政府與天晴能源股分有限公司合作發展五人制足球運動，今舉行「嘉義市天晴足球俱樂部」合作備忘錄暨授旗記者會。（呂妍庭攝）

嘉義市政府與天晴能源股分有限公司合作發展五人制足球運動，今舉行「嘉義市天晴足球俱樂部」合作備忘錄暨授旗記者會。（呂妍庭攝）

嘉義市政府與天晴能源股分有限公司合作發展五人制足球運動，今舉行「嘉義市天晴足球俱樂部」合作備忘錄暨授旗記者會。（呂妍庭攝）

嘉義市政府與天晴能源股分有限公司合作發展五人制足球運動，今舉行「嘉義市天晴足球俱樂部」合作備忘錄暨授旗記者會，嘉義市長黃敏惠親自為首支冠名嘉義市的足球隊授旗，強調這是嘉義市推動足球運動新的里程碑，相信在天晴足球俱樂部的扎根、推廣下，嘉義市的運動賽事更加多元、精彩。

嘉義市政府與天晴能源公司合作簽訂合作備忘錄，未來天晴能源的「天晴五人制足球俱樂部」將以嘉義市冠名，正式以「嘉義市天晴足球俱樂部」名稱加入中華五人制足球俱樂部聯盟，預計今年8月展開正式賽程，此舉象徵嘉義市與天晴能源將一同推展五人制足球運動，目前市府也在協助天晴尋覓場地，將在嘉義市建置一座符合賽事規格的五人制多功能足球場館。

天晴能源公司董事長葉志忠表示，天晴能源基於善盡企業社會責任與回饋母校初衷，近年來陸續捐贈嘉義女中晴雨球場8座，並贊助認養母校北興國中管樂班隊及民雄農工足球隊訓練經費，同時也持續與嘉義市育人、北園國小等8校合作推動嘉義市足球深耕計畫，相信透過「嘉義市天晴足球俱樂部」的正式運作，一定能讓五人制足球運動在嘉義市生根發展，成為嘉義市特色運動之一。

天晴能源公司總經理吳宏亮說，天晴與民雄農工結盟認養足球隊多年，現民雄農工足球隊在高中端已稱霸，但通常入進入大學或職場就有斷層，為此天晴能源透過足協的幫忙成立業餘比賽，讓球員和教練有不同的舞台，業餘賽比了2年後，又成立五人制足球俱樂部聯盟，要推廣職業賽事。

吳宏亮說，成立足球俱樂部聯盟代表由校園走入業餘後，正式要進入職業賽事，且含有兩大特點，一是主客場制，各地聯盟需取得縣府政府支持、冠名，成立縣市俱樂部來比賽，另一個特點就是引進外籍球員制度，像南華大學有引進巴西球員，但沒了舞台，他們就要回國，為讓這些外籍球員留在台灣幫助足球發展，天晴也與南華大學合作，從啦啦隊、舞蹈班引進人員成立「天晴女孩」啦啦隊，甚至還簽了經濟約、長期合作。

台灣目前沒有五人制足球專屬場地，在與市府簽訂MOU後，未來天晴五人制足球俱樂部除以民雄農工為主要基地，也規畫在嘉義市建置一座符合國際賽事規模的五人制足球館，吳宏亮期待2年內能動土開工。

林立生說，天晴足球俱樂部冠名嘉義市後，日後職業賽都會以此進行城市行銷，而市府接下來也會號召市民支持足球運動，同時延伸到學校，試圖找出有潛力的球員。