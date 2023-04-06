臉書「沙鹿之美」有名廖姓女子PO文說「我只是一名仲介、失蹤小朋友是一位租客、目前已經交由警方、家長全權處理。」(翻攝臉書「沙鹿之美」)

靜宜大學林姓女大二生失蹤今天第9天，家屬擔心可能遭到人蛇集團控制。警方調查發現，林女在3月29日離校後，30日搭乘飛往英國倫敦的班機出國，中途於泰國曼谷下機。1名廖姓網友在臉書「龍井之鄉」貼文宣稱「林女平安歸來」；清水警分局中午強烈駁斥是假訊息，分局目前確認女大生已出境，還沒有聯繫到女大生本人。

警方指出，貼文的網友是協助女大生租屋的房仲，在臉書社團「龍井之鄉」貼文寫道「謝謝大家的關心幫忙協尋，人已經平安歸來了，真的謝謝，大家辛苦了。」

貼文稱靜宜女大生「平安歸來」 警方駁斥是假訊息

這根本是假訊息，目前網路上流傳女大學生已有聯繫或找到人部分，經分局目前確認女大生已出境，還沒有聯繫到女大生本人。

靜宜大學林姓女學生失蹤9天後，警方查出她已搭機到泰國！校方今天表示，學生家長與校方聯繫後，學校師長及同學立即動員投入協尋，並與警方隨時聯繫、瞭解案情，都希望學生平安，學校已透過各種管道提醒師生留意，提高警覺。

清水警分局強調，目前刑大有一組人馬北上桃園機場，追查林女30日搭長榮班機出國的相關案情，進一步了解她是1人出國，還是另有他人陪同？抑或是一團人出國？相關案情尚待釐清。

臉書「沙鹿之美」有名廖姓女子PO文說「我只是一名仲介、失蹤小朋友是一位租客、目前已經交由警方、家長全權處理、因此、不願對外發佈任何訊息、謝謝大家」。