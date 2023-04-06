疾管署今天公布國內又新增2例本土猴痘確定病例，分別居住在台北市、新竹縣，年齡為20多歲及50多歲男性，陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報確診，國內至今累計23例，分別為7名境外移入，16名本土個案，平均住院天數16.6天。疾管署也宣布，下周一（10日）下午2點開始重啟疫苗接種意願登記平台，第二階段共提供2萬5千人接種。

疾管署今日公布國內新增2例本土猴痘病例，兩名男性，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診陽性。2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天

疾管署發言人羅一鈞表示，截至今日，國內累計確診23例病例，為16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。目前住院最久紀錄為28天，平均住院天數為16.6天。

疾管署統計，截至4月5日，國內共計完成1416人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。

羅一鈞表示，第二階段疫苗接種也將開跑，民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，將自4月10日(星期一)下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

羅一鈞表示，本階段意願登記平臺自本月10日下午2時開放後，開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，周末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市(離島縣市除外)共48家合作醫院。考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。