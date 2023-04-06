總統蔡英文近期出訪友邦，並在過境美國時，於美西時間5日和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，麥卡錫在答覆記者時，提及美方將繼續保持「一中政策」。對此，前立委郭正亮表示，蔡英文恐被犧牲了。

郭正亮今（6）日於節目《大新聞大爆卦》指出，麥卡錫雖然還是在現場稱呼蔡英文為台灣總統，不過也僅止於此，期間麥卡錫講了一些並不意外的談話，但特別加註了三點，分別是遵守一中政策、不會邀請蔡英文到國會演講、不會率團去台灣訪問，如果有的話也只是個人名義，郭認為這有符合拜登政府的低調要求。

儘管美國的共和、民主兩黨目前關係很差，但郭正亮覺得，麥卡錫還是有遵守美國目前的國家利益，就是「把台灣當盤子」，講白了是要恢復中美接觸，讓美國的高級官員能夠去訪問中國大陸，這也是美方當下認為最重要的目標，「蔡英文就只好被犧牲了」。

郭正亮還提到，綠營現在雖然說蔡英文見到麥卡錫是空前未有，但蔡也是第一個沒見到紐約市長，跟過境外交第一個到美國沒見到聯邦官員的總統。

至於大陸會不會對「蔡麥會」有反應？郭正亮直言，制裁麥卡錫個人是有可能的，但大陸目前真正的想法是讓台海降溫、中美恢復接觸，這也是拜登跟北京政府的共識。