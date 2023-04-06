人在外縣市工作，最大的支出莫過於房租，一名妹子哀號，目前月薪36k，房租僅5500元，但孝親費要給7000元，另外還要繳學貸、車貸、美金儲蓄險，每月總共固定花費2萬2000元，剩1萬4000元過生活，感嘆存不到什麼錢，引發網友討論要不要給孝親費。

這名女網友日前在Dcard發文，感嘆月薪實領36k，卻存不到什麼錢，並列出她的固定開銷，包括最大一筆開銷是孝親費7000元，接著是房租5500元、學貸3000元、機車貸款3000元、美金儲蓄險3000元、電話費499元，每月固定開銷就達2萬2000元，只剩下1萬4000元能生活、儲蓄，難過地說「我覺得我沒存到什麼錢」。

文章公開後，要不要給孝親費成了網友討論焦點，有些人認為能給少一點，甚至不用給，「月薪才36k為什麼要花7000在孝親」、「孝親太重了吧，談一下看能不能一個月3000之類的」、「孝親真的沒必要！我自己也住外面，我只有過年跟他們生日會包紅包」、「我住外面孝親費給1萬，溝通完全無效，每個月都窮到發瘋，辛苦了」、「每個家庭都不同，有些人就是沒得選擇」。