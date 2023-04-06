新竹市長高虹安6日舉行上任百日政績記者會，細數20大施政成果，但綠營人士卻是重重打臉，市議員兼黨部主委陳建名就表示，有些是包裝延續過去政策攬功、有些則是跳票中，有的只是政治操作不斷，建設看不到方向，高政府只有政治惡鬥，沒有建設成果。

陳建名表示，高虹安上任百日的成績單，一方面是包裝延續過去政策攬功，一方面是撒幣擴充非法定社福津貼，像是凍卵補助等，算一算每年加總破億的額外公帑支出，卻沒有堅實的政策研究基礎根據，不只破壞財政紀律，所謂大數據專家更是貽笑大方。

另外，慈雲路空橋、學區重劃等選前承諾已經確定跳票。大家都知道，「紛擾會過去，建設會留下」，但高虹安卻是「政治操作不斷，建設看不到方向」，市民期待的、城市需要的建設如輕軌、射箭館、棒球場、納骨塔、台大湳雅院區等卻都停擺，甚至面臨中央補助款被收回的窘境，在在顯示高虹安對於市政建設推動的無能，只有政治惡鬥，沒有建設成果。

表態參選下屆區域立委的民進黨前市議員李妍慧則表示，高虹安就職滿百日，早上舉行就任100天「向市民報告」記者會，公布「20大百日政績」，還聯合電視台網路直播，大肆宣傳。

前幾天的1項最新民調，呈現新竹市民對高虹安市長有60％民眾表示滿意，民調沒有公布題目問卷，但這樣的數據已經頗令人玩味。

她說，去年的新竹市長選舉，高虹安在東區拿下49.8％得票率，就任後面對眾所期待的關埔國小學區畫分，在完全無法提出解決對策，面對許多從高度期望到高度失望的家長與居民等紛紛擾擾，東區的滿意度持續攀升超過10個百分點突破6成，這樣的民調成果實屬不易。

另，高虹安在北區拿下42.9％得票率，就任後除了在新竹棒球場與南寮運動公園開挖外，面對民眾最關心的何時啟用棒球場，至今提不出具體期程。在這種情況下，北區滿意度要能持續攀升將近20個百分點突破6成，也實在像是變魔術一樣。

而高虹安在去年得票率最低的36.7％的香山區，就職上任至今，許多香山民眾還說不出過去百日高虹安為香山具體做了甚麼市政建設，在這次民調更可以逆轉提升近25％以上，突破6成，更是令人感到不可思議。

這份由網路媒體在3月28到29日進行的市內電話與手機民調，時間正好是高虹安身陷新竹市府環保局垃圾車播放五月天《突然好想你》侵權爭議，不斷躍上全國媒體版面，負面聲量拉高的事件之後，高虹安仍可以拿到6成以上的新竹市民滿意度，相對於瑣碎列出，內容多半延續前市府施政的「百日政績」，這個民調在坊間，也可稱為「百日奇蹟」了。