屏東縣獅子鄉因無ATM與郵局，是內政部認定的偏鄉，所以在「全民共享普發現金6000元」政策開跑後，獅子、內獅、草埔等3間派出所擔起協助民眾登記造冊及發放等工作，經統計，全鄉共計發放815份普發金，換言之，共有489萬存放在這3間派出所，對此，警方不敢大意加強護鈔，並規畫相關領取動線，6日起方便民眾領現。

因應全民普發6000元，屏東獅子鄉獅子、內獅、草埔等3間派出所擔起協助民眾登記造冊及發放等工作，警方不敢大意加強護鈔，並規畫相關領取動線，6日起方便民眾領現。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮警分局指出，6日為發放6000元的首日，為此，獅子鄉3間派出所已妥適規畫維安工作，並利用各項勤務或集會、以及請村長及村幹事廣播向村民宣導，同時為避免人潮過多、場面混亂，也妥善規畫領取路線並發放號碼牌。

因應全民普發6000元，屏東獅子鄉獅子、內獅、草埔等3間派出所擔起協助民眾登記造冊及發放等工作，警方不敢大意加強護鈔，並規畫相關領取動線，6日起方便民眾領現。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

6日一早8點起，陸續有民眾到派出所要領6000元現金，所長們為避免村民在烈日下排隊，不僅提供座椅還有杯水給等候的民眾，讓排隊村民直呼，「警察好貼心」！

警方表示，首日共派遣16位警力執行相關安全秩序維護，並由值班員警依照登記名冊發放，相關現金的護送及每天領取金額結算，也都由枋寮警分局規畫警力完成。

警方提醒設籍獅子鄉的民眾，3間派出所開放領6000元的時間是從6日至19日，每天早上8點至晚上6點，期間民眾請至登記造冊的派出所領現金，並需帶健保卡或身分證件供員警核對登記，或者也可請家人代領，但是要取得委託人健保卡或身分證件，若未至派出所登記或未於期間領取的民眾，仍可透過登記入帳、ATM領線及郵局領現的開放時間自行領取。