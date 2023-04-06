桃園市政府主辦2023世界客家博覽會，將於8月11日至10月15日登場，以桃園機場捷運A19桃園體育園區站為主展區，為讓世界看見台灣多元的客家風貌，客家事務局規畫推出「客家傳統音樂」為主題的帶狀節目，即日起至5月10日止，廣邀全台客家戲劇團、客家傳統歌謠演唱者踴躍報名，入選者將安排在世客博期間登台演出，另有4萬至40萬元不等經費補助。
客家事務局表示，2023世界客家博覽會以A19桃園體育園區站為主展區，推出推出世界館、台灣館2大主展館，另設有8處副展館配合展演， 這次徵選分為客家傳統歌謠及客家戲曲2組進行。客家傳統歌謠組預計招募48位唱將，不限國籍、族群、年齡皆可報名，有意報名者需提供演唱傳統客家三大調及小調之DEMO帶，入選者每人最高可獲得4萬元補助，同時能參與由專業師資開設的培訓課程。
客家戲曲組預計招募6團，有興趣者需提供演出計畫書，包括劇碼介紹、完整劇本內容等，表演以客家傳統戲曲為核心，可融入現代手法與劇場效果，演出90至120分鐘的節目，每團最高可獲40萬元補助。客家局表示，審查結果將於6月初公告，為今年的世客博共創舞台的精采可看性。
客家事務局也說，這次的徵選活動，也以「傳聲」為題，希藉透過舉辦世界客家博覽會的機會，提供給熱愛客家傳統音樂者登上世界舞台的機會，運用客家的聲音世代傳唱，讓世界更多人可以看見台灣客家傳統表演藝術多元之美。詳細資訊報名資訊可上桃園市客家事務局官網及臉書粉絲專頁查詢。
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