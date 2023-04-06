桃園市政府主辦2023世界客家博覽會，將於8月11日至10月15日登場，以桃園機場捷運A19桃園體育園區站為主展區，為讓世界看見台灣多元的客家風貌，客家事務局規畫推出「客家傳統音樂」為主題的帶狀節目，即日起至5月10日止，廣邀全台客家戲劇團、客家傳統歌謠演唱者踴躍報名，入選者將安排在世客博期間登台演出，另有4萬至40萬元不等經費補助。

客家事務局表示，2023世界客家博覽會以A19桃園體育園區站為主展區，推出推出世界館、台灣館2大主展館，另設有8處副展館配合展演， 這次徵選分為客家傳統歌謠及客家戲曲2組進行。客家傳統歌謠組預計招募48位唱將，不限國籍、族群、年齡皆可報名，有意報名者需提供演唱傳統客家三大調及小調之DEMO帶，入選者每人最高可獲得4萬元補助，同時能參與由專業師資開設的培訓課程。

客家戲曲組預計招募6團，有興趣者需提供演出計畫書，包括劇碼介紹、完整劇本內容等，表演以客家傳統戲曲為核心，可融入現代手法與劇場效果，演出90至120分鐘的節目，每團最高可獲40萬元補助。客家局表示，審查結果將於6月初公告，為今年的世客博共創舞台的精采可看性。

桃園市客家事務局將於世客博期間在北區客家會館前辦理帶狀節目表演。（桃園市客家局提供／呂筱蟬桃園傳真）

客家事務局也說，這次的徵選活動，也以「傳聲」為題，希藉透過舉辦世界客家博覽會的機會，提供給熱愛客家傳統音樂者登上世界舞台的機會，運用客家的聲音世代傳唱，讓世界更多人可以看見台灣客家傳統表演藝術多元之美。詳細資訊報名資訊可上桃園市客家事務局官網及臉書粉絲專頁查詢。