對於國民黨總統人選內參民調可能納入「耐打」考量，新北市長侯友宜今(6)日強調，他一生中為了保家衛國參與無數次槍戰，「面對所有挑戰，我毫無畏懼」。資深媒體人韋安認為，侯友宜骨子裡面有幾十年來養成的義氣和血氣，若誰「弄」人民，他會義無反顧擋在前面。韋安說侯今喊這番話，感覺到「侯隊長」確實回來了。

韋安今在臉書指出，他早上和一位在南部某大學當教授十幾年的同學聊天後得知，南部的民眾都很挺侯友宜出來選總統，因為南部鄉親覺得侯是所有政治人物裡，最實在也最接地氣的，相信侯會為國家人民，可以不惜代價往前衝。

韋安進一步透露，他同學認為侯友宜不僅「當警察是好警察，當校長（警大）是好校長，當市長也是好市長」，且幾年來，防疫表現新北滿意度都是6都第一，侯一個警察市長，比其他3位醫生市長還厲害。侯友宜在南部人心裡的「定位」就是「捍衛中華民國的『漢子』」、「守護台灣人民的『隊長』」。

「這種觀察還滿恰如其分的」，韋安說侯友宜從前在一線打擊犯罪、守護人民的日子，與民為伍的「人民隊長」定位，才是他的最自豪和驕傲，未來侯可能再次當「隊長」，成為以民為天，人民也是他最大靠山的「台灣隊長」。韋安認為侯友宜看似圓融隨和，但骨子裡面還是有幾十年來養成的義氣和血氣，若誰「弄」人民，他會義無反顧地擋在前面，做別人所不敢的。

對於侯友宜今喊「面對所有挑戰我毫無畏懼」，韋安直言，感覺「侯隊長」確實回來了。