今年因為NB供應鏈仍處於庫存去化階段，再加上第一季都是傳統淡季，因此客戶拉貨動能普遍較以往疲弱，法人預期群光第一季營收預計將為全年谷底，二、三季營收將隨客戶庫存逐步去化而逐步推升。第一季營收表現亮眼的產品主要是網通產品，年增率達雙位數，AI影像產品相較於PC/NB相關產品，表現較佳，雖然第一季為傳統淡季但後續成長可期，因為AI影像產品出貨高峰多落在二、三季，客戶均已提早預訂產能，為後續新品推出準備。

法人分析，今年群光營收成長主軸，在於拓展非PC產品應用，並且更著重在高附加價值的產品，因此營收品質的提升是今年的重點。例如AI影像產品中的商用監測系統，均為高階產品，今年成長率將在AI影像產品中奪冠，其餘智慧家庭、IOT與視訊會議等相關影像產品亦可望穩健提升。AI影像產品主要在群光泰國廠製造，目前運轉順利，在地緣政治持續緊張的情勢下，成為群光爭取歐美一線廠商訂單的關鍵因素。

群光去年每股EPS為10.26元，今年將配發7.5元現金股利，配發率高達73%，為歷年最高。現金殖利率依目前股價計算，約為7.9%左右，遠優於過去平均值。股東會預定在5月30號召開。