布蘭特原油期貨在周四亞洲時間午後時段先是跌0.9%，後接近持平；美國西德州WTI原油先是跌0.9%，現跌0.5%，至每桶80.24美元。
而兩者本周至今都上漲約5.5%，朝著連續第三周上漲的方向前進。此前包括俄羅斯的OPEC+承諾自願減產，都推升了油價行情。
美國三月的服務業活動放緩超過預期，顯示需求降溫，並給聯準會抗通膨的努力，帶來更多安慰。
與此同時，美國2月的職缺數量降至近兩年來的低點，顯示美國勞動力市場正在降溫。一連串疲弱的經濟數據，惡化了市場情緒，加劇了人們對衰退的擔憂，促使投資人採取更多避險策略。
美元指數在周四上升。美元的走強也會抑制石油需求，因為原油價格會變得更為昂貴。
澳洲國民銀行分析師Adam Skelton和Baden Moore在一份簡報中表示：「美國經濟前景的放緩，正在拖累著美國油價的上漲行情，然而我們依然預計，油價到本季度末還會進一步上漲」。
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