上述4個亞洲國家出口至美國的半導體商品金額，印度狂增34倍的漲幅最大，達1.52億美元。柬埔寨大增6.98倍，成長幅度位居第2，比重只比日本的3.5%要少0.1%而已。

2月金額年增74.9%的越南與62.3%的泰國，對美國出口的比重也逐漸成長。像是越南，已經連續7個月都占美國進口比重的10%以上。同時，泰國的比重則在8.7%左右。

從此數據得知，美國正在實現電子供應鏈多元化，表示不再過於集中相同的地區。以蘋果為例，正慢慢將iPhone生產重心從中國大陸移往印度等地。馬來西亞則是晶片封測的主要來源地，出口美國的比重雖然還是第一，但較去年同期相比，金額已是年減26.3%，比重占20%。

中美雙邊競爭已從美國前任總統川普的貿易戰，打到現任拜登的半導體產業。還有，美國以往過於仰賴台灣以及韓國等地所出口的晶片產品，現在則因為地緣政治因素，逐漸減少採購比重。