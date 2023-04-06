受到總體經濟影響，品牌客戶從去年下半年開始陸續調整消費產品庫存，而到今年第一季時，消費需求尚未見明顯回溫，但美國企業接連大幅裁員，也開始影響商用產品需求，群電第1季合併營收為82.91億元，年減21%。

群電深耕智慧建築解決方案多年，成果開始顯現，目前手上已累積10多個執行中的專案，專案總金額高達40餘億元，該部門在第1季表現非常亮眼，營業額是去年同期的3倍，預估第2季營收貢獻將有更明顯增幅。

展望第2季，群電表示，公司營運已在第1季落底，隨著品牌與ODM客戶庫存慢慢回到健康水位，近來已經觀察到Chromebook及伺服器電源的急單湧入，隨著疫後中國解封，中國市場的消費需求有望逐步復甦，尤其是接下來的618購物節商機更是眾所期待，目前公司也積極配合客戶需求進行節前的庫存回補與電競筆電新品放量，整體而言，第2季公司營收將力拚雙位數季成長。

群電也樂觀期盼在供應鏈庫存回到正常化後，下半年營運動能將較上半年提升，今年營收、獲利追求成長的營運目標不變。