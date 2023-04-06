嘉義縣政府將於4月9日，在縣府前草皮廣場舉辦「春日食尚．農村再生成果展暨典範表揚典禮」，以呈現2022年度嘉縣農村社區發展成果，現場除了表揚傑出社區外，同時安排了好食市集、音樂饗宴、野餐派對與手作體驗等活動，縣長翁章梁邀請鄉親們一起同樂，感受嘉縣農村社區的特色與活力。

翁章梁表示，縣府長期協助農村再生社區，挖掘農村特色並引導社區規劃出藍圖方向，幫助社區自發性由下向上經營，並藉農村再生計畫改善社區環境與基礎建設，以提升產業效益、打造品牌，保育當地生態資源以及傳承農村文化歷史。

縣府農業處表示，全縣目前有238個社區參與農村再生計畫，91個通過審查成為農村再生社區，其中有3個社區曾榮獲全國金牌農村、7位農村再生夥伴獲得農村領航獎，以及17項產品通過農村好物，另還有3社區參加建築園冶獎，獲得「社區文化景觀營造類」獎殊榮。

農業處說，當日會展示縣內山、海、平原社區歷年來的執行紀錄與成果，並規畫30幾攤的好食市集、音樂社團演奏與野餐派對，提供社區產業DIY體驗、展售優質農特產品、農村好物，歡迎鄉親來感受農村社區的特色與魅力。

翁章梁提到，希望藉由農村再生成果展，讓民眾了解嘉縣的農村社區不僅有一級生產，還有多元的加工產品與在地特色，更盼大眾能看見社區努力的成果，鼓勵農村再生社區能永續發展下去。