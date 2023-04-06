外送成為生活日常，常見外送員為了搶單邊騎車邊傳訊息，令人捏一把冷汗！如何保障外送員的人身安全，Uber Eats今（6）日宣布擴大「安全第一」計畫，最大亮點是將送出4萬件反光背心；另外本月起平台App上也將新增2項新功能，，包括提醒外送員的「避免騎乘中傳訊息」，以及提醒消費者的「訊息暫停通知」，讓外送員可以專心騎車。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，去年Uber Eats就宣告支持「零傷亡願景」國際性計畫，包括「整併外送合作夥伴四大課程」與「開通測驗」至外送員端App以強化安全意識，以及配合交通主管機關落實將重大違規外送員回訓，以降低危險駕駛行為；最後是持續推出App安全功能，三管齊下推動「安全第一」行動計畫。根據台北市交通局資料，2022年Uber Eats配合台北市交通局，讓200位外送員在事故後依法再次接受交通安全教育；另配合公路總局，辦理年度交通安全教育課程，並報送半年內重複發生重大交通違規的外送員到駕訓班參加機車教育訓練。上述舉措有效降低15％的外送員機車車禍。

Uber Eats表示，今年將提出3大安心防護行動。首先將挹注3千萬元，送出4萬件反光背心給基隆和雙北外送員，提升外送員騎車時的能見度；其次本月起平台App上也將新增2項新功能，包括提醒外送員的「避免騎乘中傳訊息」，以及提醒消費者的「訊息暫停通知」，讓外送員可以專心騎車；最後是擴大道安教育，今年將辦40場安全講習。

Uber Eats表示，目前的外送員平台App已經有安全帽驗證機制、外送超速警示、安全騎乘清單以及110緊急救援等功能。新增功能第一個是外送員收到系統發送的訂單時，App會先跳出「避免騎乘中傳訊息」頁面，若真有收簡訊需求時再點開，提醒外送員專心騎車；第二個是提醒消費者，系統已經收到訂單，但外送員正在騎車，將暫停通知該訊息。