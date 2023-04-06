去年高雄流行音樂中心「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會一票難求，今年將於5/13、5/14日母親節檔期重磅復刻連唱兩場，在3/18門票開賣已引起搶購。高流為鼓勵民眾在母親節前大聲說出對媽媽及家人的愛，在4/6起特別舉辦粉專按讚並留言活動，即有機會抽中藍寶石門票及海報，只要留言就有機會抽到每張價值2020元的門票一組共2張，歡迎民眾踴躍上網留言談情說愛，幸運抽到門票陪媽媽來高流看秀，將是最難忘的母親節禮物。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人王彩樺(高雄市文化局提供)

高流執行長丁度嵐表示，高雄藍寶石大歌廳在七零至九零年代間，是全台最熱門的娛樂及音樂性活動秀場，是長輩們的青春記憶，更引領台灣娛樂產業發展。高流去年首度復刻演出廣邀當年登台的歌王歌后與不朽巨星，豐富舞台秀場經驗搭配華麗且充滿科技感的燈光及舞台效果，滿是當年回憶，更引發歌迷熱烈迴響。同時透過演唱會的舉辦讓民眾回顧當年最轟動的藍寶石歌舞秀，述說這段高雄最具代表性的娛樂及音樂產業歷史。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人邵大倫(高雄市文化局提供)

高流指出，去年首度復刻高雄最具代表性的娛樂秀場、藍寶石大歌廳演唱會，兩場次門票被搶購一空，今年卡司同樣精彩，兩場次分別由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容，還有特邀嘉賓余天、李亞萍，以及葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎，加上兩場次共同主持人邵大倫、王彩樺的功力也備受肯定，今年場次開賣後，最靠近舞臺、位置最佳的高價票已吸引熱情歌迷踴躍搶購。

黃西田也受邀參加「真愛秀．藍寶石大歌廳」演出

針對今年安排於母親節檔期演出，高流除推出比去年更優惠的「我愛你、520元」票價以饗歌迷，也特別舉辦按讚及留言抽門票活動。從4/6晚間8時起至4/20晚間8時，只要於高流臉書粉專及活動貼文下方按讚，並留一段話表達對媽媽或是家人的感謝，預計4/21晚間8時透過臉書抽獎，將從留言者中抽出兩場各一名得獎者，每名贈送每張售價2020元的門票一組兩張，讓歌迷陪同家人一同到高流欣賞最精采的藍寶石演出。此外活動會另外抽出10人，各贈送今年演唱會精美宣傳海報一張。

除了贈票活動，為讓歌迷更認識藍寶石大歌廳璀璨的歷史，以及復刻版演唱會的製作祕辛，高流將在4/16（六）下午4時，在海音館一樓大廳舉辦「夢回經典，真愛無限－藍寶石的前世今生」講座，邀請今年藍寶石演唱會主持人邵大倫、王彩樺，以及兩場都擔綱演出重任的藝人黃西田、導演張天宜，分別從主持、演出藝人及製作等不同角度，分享藍寶石歌廳第一手「前世今生」的動人故事，導演也將搶先揭露今年藍寶石製作特色，讓「藍粉」不只能欣賞復刻場的華麗熱鬧，更能深入看到演出幕後真正門道，僅此一場，完全免費，歡迎歌迷屆時自由到場參加。

「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演出及售票資訊

2023.05.13(六) 18:30

主持人：王彩樺、邵大倫

演出群星：白冰冰、康弘、黃西田、 蔡秋鳳、羅時豐、林淑容

特邀嘉賓：余天、李亞萍

2023.05.14(日) 16:30

主持人：王彩樺、邵大倫

演出群星：葉璦菱、康弘、黃西田、澎澎、張秀卿、羅時豐、林淑容、黃妃、西卿

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

購票資訊：3/18 中午12:00 ibon 系統開賣

票價資訊：2920 /2620 /2220 /2120 /2020 /1820 /1620 /1220 /520