社區腸病毒升溫！衛福部疾管署今天公布國內今天新增2例腸病毒71型輕症案例，皆住在北部，分別為1歲、6歲男童。疾管署發言人羅一鈞表示，一年半來都沒有偵測到腸病毒71型，今年為止累計了4例，是一大警訊，可能與防疫鬆懈有關，評估今年腸病毒捲土重來流行的機會大增。

疾管署發言人羅一鈞預估，今年腸病毒恐再度流行。

疾管署今日表示，國內近期新增2例腸病毒71型輕症病例，皆位於北部，分別為6歲男童(有發燒、頭痛、嘔吐、口腔出現小紅點、手肘小紅疹等情形)及1歲男童(有口腔出現水泡、發燒、呼吸喘、心跳偏快、肌肉無力、抽搐症狀)，經住院治療後症狀均已緩解；今年累計4例腸病毒71型輕症個案。

羅一鈞表示，兩名男童，分別是在家中以及幼兒園感染，顯示家庭以及校園傳播仍是主要感染源。

疫情中心主任郭宏偉指出，依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計4113人次，較前一周3177人次上升29.5％且高於2020-2022年同期，近幾週呈上升趨勢；整體疫情傳播風險上升。

而近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。今(2023)年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去(2022)年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)。

羅一鈞表示，自前年暑假後，腸病毒71型已經絕跡，這次時隔一年半陸續出現71型社區活動，「當然是警訊」，顯示一方面現在防疫鬆懈，很多人無論是口罩、洗手習慣鬆懈，加上清明連假期間，增加喝戶外遊玩機會，評估今年會流行腸病毒的機會大增。

疾管署防疫醫師陳婉青則呼籲，目前疫情監測看起來腸病毒升溫中，提醒洗手五時機為看病前後、吃東西前、上廁所後，擤鼻涕後，以及和小寶寶玩之前。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍等應儘速送醫。