查農・桑提納同庫與宋芸樺有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

泰國演員查農・桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）綽號Nonkul，擁有帥氣外型、演技在線，因電影《模犯生》（Bad Genius）演出「阿班」一角在亞洲爆紅，擄獲不少台灣粉絲。這次在《不良執念清除師》中參演，演出一對雙胞胎中的弟弟楊宇，拍攝過程幾乎以全中文的方式演出，咬字清晰、抑揚頓挫、情緒搭配中文台詞非常精準，令人驚豔。被問及一段中文台詞練多久，查農堅定的回覆說：「大概一百次。」

查農透露因為沒有演過奇幻懸疑類型的影視作品，讀過劇本後感到有趣，就決定接演了。他與宋芸樺有一場情緒激烈的對手戲，2人一番激烈對質後，查農拍桌推翻水杯，導致宋芸樺全身濕，宋芸樺搞笑說：「嚇到尿褲子啦。」

經過幾場對戲，宋芸樺覺得查農是一個能量很強的演員，而且中文講得非常好。在片場她也發揮搞怪又可愛的直率個性，與查農可愛逗趣互動，還對鏡頭開玩笑說為了後面的床戲要培養感情，惹笑一旁的查農。

《不良執念清除師》將於4月15日正式上線。