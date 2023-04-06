高雄3月買賣移轉棟數3443棟，月增31.9％，年減14.8％，為近3年新低，第1季買賣移轉總棟數為8025棟，也創近3年新低。對此，房仲業者分析，今年受升息、通膨、平均地權條例等政策影響買氣，讓整體表現仍偏保守。

南二都歷年「第1季買賣移轉變化」。（台灣房屋提供）

南二都歷年「3月買賣移轉變化」。（台灣房屋提供）

台灣房屋集團指出，單看3月高雄買賣移轉棟數前3大行政區，三民區以504棟蟬聯寶座，月增3.1％、年增7.2％，鳳山區以448棟居次，月增42.7％，年減15.5％，楠梓區以348棟位居第3，月增157.8％、年減15.5％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年3月央行再拋第5度升息，青安貸款一段式利率升破2％大關，恐對購屋族再度增壓，預估下半年應走向「量縮價平」表現。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪指出，如果以近期高雄中古市場來看，目前整體交易市況仍偏冷，雖然賞屋看屋熱度不減，但卡在價格、央行升息房貸負擔增壓等因素影響，實際成交率並不高，雖部分屋主已釋出微幅讓利，但空間仍有限，而買家態度也趨於保守，雙方對價格期待差距仍大，都讓購屋族選擇縮手暫緩進場。

此外，信義房屋統計100年至111年高雄市各個月的買賣移轉棟數資料，除109年房市在下半年「暴衝」，其餘11年，每年5月份的移轉量均排在全年前3名，由於移轉量通常反映前1個月至1個半月的市況，等於每年4月左右可說是高雄房市的旺季。

信義房屋高三區協理周清源分析，去年下半年後，買氣漸漸不振，自7月以後，高雄單月移轉棟數都低於3000棟，若3、4月移轉量恢復單月3000棟水準，可以代表市況從去年下半年偏向保守，漸漸回歸穩定，而三民、鳳山區一向是交易熱區，且以自住買盤為主，若這兩區移轉量有明顯復甦，更是代表自住客進場的意願有所提升。