古坑鄉3日發生一輛小貨卡行駛時撞上路旁輪椅，輪椅上的老人與推輪椅的看護都被撞飛，驚悚的事貨卡當下還繼續往前開，前後車輪當場輾過女看護。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」））

雲林縣古坑鄉3日發生一輛小貨卡行駛時撞上路旁輪椅，輪椅上的老人與推輪椅的看護都被撞飛，驚悚的事貨卡當下還繼續往前開，前後車輪當場輾過女看護，車身大幅上晃動2次，所幸該看護疑似是手臂遭輾，當下還能起身；網友怒批「這絕對有殺人意圖」、「這位司機以前是不是開坦克的」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事發畫面，只見該輛小貨卡駕駛疑似未注意右前方有名外籍看護正推著輪椅上的老人，就直接往前撞上，造成輪椅上的老人當場噴飛，而看護也被撞倒地後，又再遭貨卡的前後輪輾過，所幸該看護當下有爬起身，未失去意識。

畫面中該貨車撞飛2人後，又輾過倒地的看護，只見車身上下搖晃了2次，不過看護後來有起身查看，貨車疑似是輾過對方的手；原PO說事發在本月3日雲林縣古坑鄉水碓村，稱「還好我沒跟太近…一切都來得太突然」。

其他網友留言「這個基本上也可以算故意輾壓，正常人會第一輪壓到東西後繼續往前開讓後輪再壓一次嗎」、「又是藍色小貨車這種暴躁老哥」、「看不清楚怎撞的，但直接壓過去是怎樣」、「這絕對有殺人意圖」、「這位司機以前是不是開坦克的」、「看起來是輪椅，四輪大爺覺得2輪的都不能在他前面吧」、「鄉下垃圾車別意外」、「極大可能貨車駕駛是老人，外勞推著坐著輪椅的老人任我行，兩邊都沒在看路看車，直接融合」。