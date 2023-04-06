美國有線電視新聞網（CNN）知名主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）5日表示，美國眾議院議長麥卡錫與蔡英文總統會面是「壞主意」，他說蔡麥會進行的同時，前總統馬英九也在訪陸，他認為麥卡錫此舉等於是涉足敏感的台灣內政，不應該插手。

蔡英文總統5日與美國眾議院議長麥卡錫會晤。

共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州會晤蔡英文，CNN主播古柏（Anderson Cooper）在節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）中訪問札卡利亞，詢問他「蔡麥會」會否引發北京對前議長裴洛西去（2022）年訪台時的同樣反應？

Taiwan President Tsai Ing-wen met with US House Speaker Kevin McCarthy in California in a highly anticipated event. CNN’s @FareedZakaria joins @andersoncooper to discuss. Watch: https://t.co/xZVa4LzXTd — CNN (@CNN) April 6, 2023

札卡利亞認為反應會不太一樣，主要根據北京認定「有多麼挑釁」。

不過札卡利亞接著說，他認為裴洛西訪台是「壞主意」，麥卡錫的舉動也是「壞主意」，「國會不該涉及這樣敏感的事，尤其是涉及台灣的內政。」

他說同時間實際上有2位台灣總統出訪，蔡英文總統訪美，「在麥卡錫的堅持下與他會面」，馬英九前總統訪問大陸，進行12天的尋根之旅，並且與大陸官員會面。

他說國民黨「更願意與北京進行某種形式的對話」，「他們過去也贊成某種和平統一的論述」，他說整體而言台灣社會更支持執政的民進黨，「但也有很多人投給馬英九的政黨。」

他認為麥卡錫讓自己陷入某種非美國人的政治，「這是非常敏感的議題，應該讓政府來處理。」