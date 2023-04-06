諾羅病毒號稱「病毒界的法拉利」，會導致患者上吐下瀉等症狀，而上周全台就有14萬餘人因諾羅病毒就診。又安心診所院長王韋力表示，往年諾羅病毒高峰期約在農曆年後就會漸減，但今年目前門診仍有3成的諾羅病患，高峰期明顯比往年長，成因與疫情鬆綁有相當的關係。

諾羅病毒傳染力強，經常成為「一人得病，全家遭殃」的棘手病症，根據疾管署統計，光上周單周就有14萬5000人因諾羅病毒就醫，可見好發於春季初期的諾羅病毒目前仍持續延燒，且全台遭殃。

王韋力表示，過去諾羅病毒通常會在農曆過年結束後日漸減少發病人數，但目前已到清明節，門診內達3成都是因為諾羅病毒前往看診，諾羅病毒的高峰期明顯比往年延長許多。

王韋力說明，今年諾羅病毒高峰期延長可能與疫情鬆綁有關，疫情逐漸穩定、鬆綁後，民眾開始鬆懈消毒步驟，也減少戴口罩的機會；加上疫情解封後大多數民眾常利用假期出門遊玩，傳染途徑明顯增加，因此才會到春末的清明節還持續在諾羅高峰。

王韋力呼籲，預防病毒的感染跟傳染，第1要先勤用肥皂洗手，第2要保持食材新鮮，生熟食分開處理，避免吃到為煮熟的食物，第3要用公筷母匙；若家中有諾羅病患應該要提供個人餐點，不要共食，第4疑似病患污染過的食物一定要丟掉，接觸過的東西要以漂白水消毒。

王韋力提到，諾羅病毒用酒精是殺不死的，所以一定要用肥皂洗手跟稀釋的漂白水消毒，且經由糞便與口沫都會傳染，因此若家中有人感染諾羅病毒，一定要保持適當距離，避免互相傳染。