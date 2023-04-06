前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談共進午餐後，在大陸國台辦副主任陳元豐和上海市台辦副主任李驍東的陪同下，聆賞了著名的爵士樂隊演奏。（照片由政大教授廖元豪提供）

前總統馬英九今天中午在上海和平飯店與台商代表座談共進午餐後，在大陸國台辦副主任陳元豐和上海市台辦副主任李驍東的陪同下，聆賞了著名的爵士樂隊演奏。樂師演奏了膾炙人口的老歌《夜來香》和著名台灣民謠《望春風》，以及馬英九最喜歡的英文歌《Country Road》等多支動聽曲目。

和平飯店見證兩岸關係的發展。1998年10月14日，海基會董事長辜振甫與汪道涵在和平飯店8樓舉行「辜汪會晤」，會議達成四項共識，拉開兩岸政治對話序幕。

2014年2月13日晚，在陸委會參訪團即將返台的前夜，時任大陸國台辦主任張志軍邀請王郁琦一行在上海和平飯店茶敘。雙方積極評價了此次會面對於推動兩岸關係全面發展的重要意義，並就落實所達成的共識交換了看法。

上海外灘的和平飯店是上海老飯店的經典，特別是她的屋頂花園被海內外人士譽為是「上海最浪漫的地方」。這裡常年活躍著一支名聞遐邇的老年爵士樂隊身影，熱情洋溢的風格，精到嫻熟的技藝；入木三分的渲染，爐火純青的演繹；使它聲名大振，賓客近悅遠來。

爵士樂隊由現平均年齡超過75歲的老樂手們組成。這支被譽為「藝壇的常青樹」老樂手們特別擅長演奏那些三、四十年代的爵士名曲以及世界各地的名曲，他們「不老的傳說」也成了上海和平飯店一道亮麗的風景。