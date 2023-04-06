周四日經225指數收盤下跌340.63點或1.22%，為27472.63點。東證一部指數跌22.56點或1.14%，為1961.28點。

標普和那斯達克隔夜皆大幅下挫；此前公布的經濟數據，加劇了人們對經濟衰退的擔憂。

疲弱的經濟數據也支持了聯準會不須大幅加息的基礎，並進一步支撐了日圓。但是日圓的走強，打擊了以出口為導向的股票。

晶片製造設備商東京威力科創(Tokyo Electron)股價下跌4.53%，為日經指數中表現較差的成份股之一。

空調裝置製造商大金工業(Daikin Industries)跌4.30%，並拖累機械股下跌3.11%，為東京證券交易所33個產業分項指數當中，表現最差的類股。

馬自達大跌4.96%，為日經表現最差的個股。

遊戲和影音裝置製造商索尼(Sony)跌2.16%。機器人製造商基恩斯(Keyence)下跌3.39%。

電腦製造商富士通(Fujitsu)下跌4.4%。

公用事業股上漲1.04%，為表現最好的板塊。中部電力(Chubu Electric)上漲2.27%，為上漲最多的成分股。