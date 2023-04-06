消息人士告訴法新社，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控試圖非法攜帶沙烏地阿拉伯饋贈的價值數百萬美元珠寶返國，但他今天接受警方偵訊時否認不法。

法新社報導，波索納洛和妻子收受沙國價值高昂的禮物並試圖非法攜帶入境，此事在3月曝光，當局因此展開多起調查，讓這位前總統惹上麻煩的法律和政治問題。

68歲的波索納洛去年10月敗選後滯美3個月，回國才一週就遭到警方偵訊。

這件醜聞會爆發，是因為「聖保羅州報」（Estado de Sao Paulo）報導，波索納洛主政時期擔任礦業暨能源部長的艾布奎克（Bento Albuquerque）手下幕僚，2021年10月自官方訪沙國行程返國時攜回瑞士奢侈品牌蕭邦（Chopard）一套珠寶卻未依規定繳交關稅，進而遭海關官員攔下。

後來發現，波索納洛保留了同樣來自蕭邦的第2套珠寶，在同一趟行程返國時未被發現。

與波索納洛關係密切的不具名消息人士表示，波索納洛接受聯邦警方偵訊，否認犯下任何罪行，還說他去年12月才知道有珠寶被沒收這件事。

波索納洛在警察總部待了約3個小時，之後未向媒體發表聲明即離開。警方也沒有發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120406