有些人在團體中特別有人緣，身邊總是圍繞著一堆朋友，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬馬、牛、猴、豬的人因好個性深受朋友信任，因此當他們遇到困難時，朋友都會挺身而出。

▍生肖馬

生肖馬享受生活，他們不喜歡勾心鬥角的圈子，盡可能讓自己的生活保持簡單。雖然這樣無法增加自己的交友圈，但反過來說，他們身邊的朋友多是相處融洽的摯友。長時間相處下，他們的人格魅力早就深植人心，當有困難時，摯友便會鼎力相助。

▍生肖牛

別看生肖牛總是一副無所謂的樣子，其實他們非常細心，很會照顧別人感受，也講義氣，所以不少人喜歡和他們做朋友。而他們的個性說到做到，很受老闆器重和朋友信任，不但人緣好，事業運也超級旺。

▍生肖猴

生肖猴在朋友圈中是公認的「開心果」，他們總是能把歡樂帶給身旁的人，所以很受人喜愛。不僅如此，他們口才也非常好，當朋友遇到困難時，能透過言辭來幫助解決問題，這種特質使他們受到朋友的信賴，獲得好人緣。

▍生肖豬

生肖豬充滿著正能量，讓人與他們相處時感到非常快樂，這樣自然能廣結善緣，遇到知心朋友，因此當需要協助時，都有貴人挺身而出，幫他們解決難題。