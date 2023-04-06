超商萊爾富看好會員經濟，自2017年推出APP至今，會員人數已近600萬，不僅貢獻萊爾富近4成營收，且平均客單價較一般顧客高出2成，為慶6周年推六大優惠回饋會員，其中周三會員日門市享不限消費金額Hi點兩倍送。

此外，單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，最高享11％回饋，還有機會再抽總價值超過22萬的精選好禮；同一期間，還有萊爾富超商獨家支付優惠，消費者於萊爾富門市持HiPay綁定聯邦卡單筆消費滿350元現折50元，每筆最高現折50元，限量1萬組。

萊爾富指出，自2018年首度與LINE購物進行OMO導流合作，據萊爾富內部數據統計，2022年雙方合作活動達成新會員成長2成、沉睡會員喚醒4成的顯著效果，萊爾富LINE購物用戶平均客單更較一般客單超過3倍，而這次萊爾富歡慶「會員6周年」，也祭出APP會員限定，包括萊爾富門市消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，即享LINE POINTS 1％回饋無上限，前2萬名單筆消費滿200元的會員，還可加贈LINE POINTS 20點，等於最高享11％回饋。