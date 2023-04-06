台灣人超愛去日、韓旅遊，韓劇裡面的美食看起來一大堆，但有一名網友很好奇，那麼多人去韓國玩過，大家覺得哪一樣韓國食物過譽了？引起網友討論，眾人竟然瘋狂吐槽韓國食物，其中最多人點名的是辣炒年糕和燒酒，不過，也有網友毒舌說，除了泡菜以外的所有食物，其實都不好吃。

一名網友昨在PTT上分享，台灣人超愛去日、韓旅遊，很常聽到有人評論日本哪樣食物過譽了，哪樣食物不好吃，但是韓國的食物似乎比較少人討論，明明大家也很愛去韓國玩，不知道大家心目中認為韓國最過譽的食物是哪一個？

貼文引起網友討論，「韓式炸醬麵是甜的，一般台灣人應該吃不習慣」、「韓國燒酒超難喝」、「幾乎所有東西都是過譽了」、「全部吧！真的沒有一樣喜歡」、「無法接受血腸」、「韓式炸雞，真的很膩」、「香蕉牛奶，滿滿都是香精味」、「部隊鍋，吃到後面很膩」、「韓國食物全部都不太行」、「蔘雞湯超普通」、「年糕有夠難吃 」。

綜合網友的回應發現，幾乎所有台灣人認識的韓國美食都被點名，其中最多人嫌棄的竟然是辣炒年糕和燒酒。另有不少網友說，基本上除了泡菜以外的東西，全部都是過譽了。「韓國除了有加辣醬泡菜的東西以外，全都不能吃 」、「除了泡菜，都是過譽」、「 除了泡菜以外，其他全部不行」。

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