國民黨台北市立委初選內戰近日打得火熱，尤其第7選區（信義、南松山）「芯費大戰」備受矚目，而台北市議員李彥秀日前也宣布投入第4選舉區（內湖、南港）立委初選，早已表態參選同選區立委的市議員游淑慧無法諒解。針對初選方式是否會再掀起另一波腥風血雨，游淑慧6日表示，相信內湖南港選區可以達成共識用全民調。

游淑慧今接受《POP搶先爆》邱明玉專訪，被問及怎麼看「芯費大戰」，游表示她1月至今就跟徐巧芯聊了4次，因為國民黨文化會比外界更講求敬老尊賢，黨內初選就是綁手綁腳，況且不管是費鴻泰或是李彥秀，都還是黨中央的副秘書長，「我跟你是競爭者，但你什麼都知道，我都不知道，一場公平的競爭不是這樣的。 」

接著游淑慧說，若是黨職幹部，要選舉就應要辭去黨務，但他們都沒有辭掉，年輕一輩的也沒都說話。因此自己只能勸徐巧芯，該有的禮貌還是要有，到時候若採全民調，徐巧芯一直監督民進黨，民進黨民調不會投給她，而國民黨長輩也因近期的「芯費大戰」，不會投徐，擔心最後兩面不討好。

接著游淑慧談回自己選區，她承認李彥秀在港湖區的在地經營比自己深，而港湖的黨員人數有多少，游淑慧則說她根本沒拿過黨員名冊，只能走自己的路，勤走基層市場，不過依李彥秀的資歷以及在地經營，相信李也不會堅持一定要黨員投票。

因此游淑慧表示，內湖南港可以達成用全民調初選的共識，主持人問這樣不就是承認自己初選很大機率會輸嗎？游則笑稱有時候選的是一個價值，倘初選真的輸給李彥秀，也代表港湖區的選民都支持李彥秀再戰，自己也會欣然接受這個結果。