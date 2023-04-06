國民黨高市議員李雅靜關心高齡化社會對於銀髮族的照顧，日前也曾在議會提出「預防肌少症」，呼籲市府必須正視相關問題。她也積極爭取「銀髮族運動優惠方案」，促成鳳山運動中心健身房開放每周一至五，上午8時至10時，免費提供65歲以上銀髮族使用。

李雅靜曾提出「預防肌少症」，公開呼籲市府必須正視高齡化及好發期年齡層日益降低的「肌少症」問題，獲得高市府重視，隨即在市立聯合醫院開設「肌少症特別門診」，並陸續在各行政區成立「銀髮健身俱樂部」進行肌力訓練，減緩肌少症發生機率。

「預防勝於治療！」李雅靜認為，市府應妥善地利用照顧據點、公園甚至運動中心，提供長輩安全的運動強身地點，讓高雄能成為銀髮族健康快樂生活的樂天城市，因此她也特別爭取將五甲公園改造成為全齡式公園，適合全家大小一起休閒運動。

此外，李雅靜也邀請運發局及鳳山運動中心經營團隊舞動陽光公司，協調爭取「銀髮族運動優惠方案」，鼓勵銀髮族運動強身，最後獲得相關單位支持。

鳳山運動中心特別開放年滿65歲以上銀髮族，每周一至周五，上午8～10時，免費使用鳳山運動中心健身房。另外，鳳山運動中心銀髮族健身俱樂部課程，也提供長輩優惠價每堂課100元。