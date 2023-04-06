針對大陸多部門對蔡麥會進行批判恫嚇，陸委會副主委詹志宏6日在例行記者會上表達嚴正立場，強調中共對此無權置喙。（朱紹聖攝）

蔡英文總統近日出訪中美洲友邦並過境美國，在加州與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸多部門（外交部、人大外事委、中央台辦、國防部）今早對此進行批判。針對陸方批判恫嚇，陸委會副主委詹志宏6日在例行記者會上表達嚴正立場，強調中共對此無權置喙。

詹志宏表示，中華民國是主權國家，蔡總統代表我們國家及台灣人民，訪問邦交國並過境美國，與友好國家和各界人士交流互動、開拓我國際空間，獲得國人及國際社會普遍肯定尊重，中共對此無權置喙。

詹志宏引述蔡總統說法表示，自由必須仰賴每個世代奮力捍衛，台美維持友誼，對自由世界至關重要，也是維持和平、區域穩定的關鍵。台灣一向致力成為世界各國可靠的夥伴、區域內穩定的基石，以及良善的力量。在台灣努力捍衛現有生活方式及面對挑戰的同時，感謝美方及友邦各界的堅定支持，讓台灣人民不孤單。

詹志宏指出，近日北京當局對蔡總統出訪及過境，一再無理批判，還花錢動員其僑民陳抗、干擾，並公布在台海進行聯合巡航巡查等作為，刻意升高區域不安情勢，我方表示強烈抗議與不滿。

詹志宏最後強調，對於中共近期的施壓脅迫態樣層出不窮，政府不會改變台灣走向國際、捍衛主權尊嚴的決心，堅定維護台海和平穩定，也將持續密切掌握應對，絕不妥協退縮，以維護我方權益。