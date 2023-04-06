基隆市教育處表示，基隆市美術班畢業展即將開跑，本次藝術展將展現由安樂高中國中部及信義國小共41位熱愛創作與繪畫同學們的創意，畢展場次分別為：4／7(五)-5／7(日)於東岸商場夾層、5／1(一)-5／31(三)於基隆市政府藝廊、5／23(二)-6／1(四)於信義國小校內展出。歡迎民眾一同觀展，體會學子們對於藝術之美的創作結晶。

教育處說，本次展覽的媒材包含：水彩、線畫、版畫、複合媒材和平面設計等，展現出學生多元的創作能力。此次不只有安樂高中甫於111學年度全國學生美術比賽獲獎特優、優等及甲等等優秀作品外，信義國小也準備了學生錄製好的中、英文導覽QRcode，讓現場觀眾能掃描後看到作者本人精彩的作品介紹。

此外，信義國小的老師杜嘉尹還指導學生運用自己的名字與作品名稱，創作出《藝時之間》的優美班詩外，再加上老師李傲梅一同引領學生創作出班詩的旋律，結合成一首優雅的班歌，即將在5／30(二)畫展開幕時，帶領學生現場演唱與表演。

教育處說明，美術班每位孩子的創作成果，將以各種形式的作品展現，例如：安樂高中國中部吳語頡的《3C魔惑》描述如何避免網路成癮、安樂高中國中部林其叡的《藝想蝶影》訴說時代走向虛擬實境的趨勢、信義國小詹嵂堯的《KEELUNG!》描述喜愛的家鄉及基隆豐饒的海洋生態、信義國小徐子傑《Keelung is a city full of adventure》帶領觀眾從黑鳶的視角俯瞰基隆全市樣貌等等作品。

教育處處長劉美蘭表示，市府長期致力於藝術教育，期待透過藝術的多元學習，幫助學生對於升學及生涯有更豐富多元的思考，為鼓勵學生們繼續發揮所長，誠摯邀請民眾前往觀賞學生的學習成果，給學生最大的鼓勵，歡迎大家一起來共襄盛舉美術班的藝術季，感受孩子們的藝術涵養及多元樣貌的創作。

畢業畫展場次如下：

112／4／7(五)-5／7(日) E-square 東岸商場夾層(信義國小作品)

112／5／1(一)-5／14(日) 基隆市政府藝廊二樓(安樂高中國中部作品)

112／5／16(二)-5／31(三)基隆市政府藝廊二樓(信義國小作品)

112／5／23(二)-6／1信義國小校內展(信義國小作品)