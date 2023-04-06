高雄市林園區中芸三路上5日上午發生燃燒廢棄物火警，由於鄰近中油公司廠房及加油站，消防人員不敢大意，奮力搶救順利撲滅火勢。但廢棄物推積相當深，就怕底下還有物品會燃燒，今日持續在現場灑水降溫。而這場大火也造成空氣汙染，居民苦不堪言，市議員邱于軒更指，這處是非法堆積廢棄物，環保局消極處理。環保局解釋，2年前就有派員稽查，也將相關行為人移送，不過案件因涉及證據保全，所以才一直無法移動。

高雄市政府消防局於5日上午10時許接獲報案，林園區中芸三路上發生燃燒廢棄物火災，但周邊鄰近中油公司廠房和加油站及工廠，在現場人員奮力搶救下，火勢獲得控制並於2小時後撲滅，所幸無人受傷。據了解，廢棄物堆積約有4至5米深，燃燒面積約1500坪，即便火勢受控，但仍有悶燒情況，消防隊派出5輛怪手輪流開挖，今日持續在現場灑水降溫，起火原因待火調科釐清。

林園區中芸三路5日發生火警，現場燃燒廢棄物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

不少當地居民也紛紛反應味道刺鼻，也有人在市議員邱于軒的臉書留言：「臭到整個林園區的人不知道要躲去哪裡」、「臭味真的快把我們燻死了」。邱于軒也指出，這近2000坪的農地被堆置非法的建築廢棄物已近3年，點名環保局消極處理，她提到，2021年就曾稽查取締，但這幾年來都沒有積極管理和清運，痛批是「怠惰管理」，尤其這塊地鄰近加油站和工業區，相當危險，加上廢棄物中有又許多鐵絲，更是讓消防人員搶救時增添危險性。

高市府環保局則回應，環保局於2021年4月21日派員至林園區中芸三路稽查，發現該處堆置大量廢木材，龔姓男子承租土地後，又借予劉姓及黃姓男子堆置廢木材，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，另查獲3家業者非法清運廢木材。相關行為人已涉犯《廢棄物清理法》第46條刑責規定，環保局已於2021年6月2日移送法辦。不過案件因涉及證據保全，所以暫時無法隨意移動這些廢棄物，如今因已發生火警，後續會要求盡速處理。

針對此次火災悶燒事件已持續約2天，堆置行為人違反《空氣汙染防制法》第32條規定，將依法告發，個人部份裁處最高10萬元罰緩，而公司部份則裁處最高500萬元罰緩，另涉犯公共危險罪部分，依《刑法》第175條規定移送法辦。